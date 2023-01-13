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У Білорусі запровадять обмеження на виїзд для частини військовозобов'язаних, - військовий комісар

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Білорусь, П'ятниця 13 січня 2023 17:39
У Білорусі запровадять обмеження на виїзд для частини військовозобов'язаних, - військовий комісар Фото: в Білорусі забороняти виїзд військовозобов'язаним (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Громадянам Білорусі, які не пройшли звіряння даних військовозобов'язаних, буде заборонено виїзд за межі країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар військового комісара Брестської області Олега Коновалова.

За його словами, заборона буде введена починаючи з лютого 2023 року. Він діятиме для тих, хто не пройшов звіряння. Крім цього, для таких громадян плануються додаткові обмеження. Однак Коновалов не уточнив, які.

"Починаючи з лютого місяця для тих людей, які не пройшли звіряння, найімовірніше, будуть застосовані обмеження на виїзд з території Білорусі та, можливо, якісь ще обмеження", - сказав комісар.

Також відомо, що станом на 13 січня в Білорусі звіряння облікових даних пройшли лише 95% військовозобов'язаних. Попередньо, 5% перебувають на еміграції, хворіли чи затримані.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти можуть здійснити новий наступ на Київ у майбутньому. Проте навчання, які відбуватимуться у Білорусі найближчим часом, не слід сприймати як пряму загрозу столиці.

Також розвідка повідомляла, що Російське керівництво планує створити двомільйонну армію.

Тим часом командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв повідомляв, що ситуація на кордоні з Білоруссю не вказує на загрозу наземних дій ворога проти України.

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