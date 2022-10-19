У Білорусі заперечують проведення мобілізації, але громадянам приходять повістки на військові збори

Зазначається, що повістки прийшли деяким мешканцям Мінська та Гродно, а датою явки вказано 18 чи 21 жовтня. Серед причин отримання повісток виділяють:

"Військові збори з 21 жовтня до 4 листопада". З собою необхідно мати особисті речі та туалетне приладдя.

"Питання військового обліку, військові збори". При собі мати військовий квиток.

"Заходи військових зборів".

Повідомляється, що повістки переважно приходять людям, які пройшли службу в 5-ій ССО у Мар'їній Гірці, саме їх закликають на військові збори. Крім того, є дані, що повістки придходять колишнім міліціонерам, робітникам низки гродненських підприємств, а також дембелям ВДВ.

За словами одного з джерел активістів, збори дембелів 5-ї СЗГ проводяться, щоб "здійснити перепідготовку". Також є низка випадків, коли за призовником приходить співробітник військкомату одразу з міліціонером.

При цьому Міноборони Білорусі повідомляє, що в країні проводиться військово-облікова перевірка, в ході якої громадяни викликаються для звіряння даних шляхом особистого спілкування з ними за місцем роботи (навчання), а також за місцем проживання в місцевих органах влади та військових комісаріатах. При цьому виклик громадян для бесіди проводиться у робочому порядку, у тому числі за телефоном та повістками.

Також у відомстві зазначають, що у країні не проводяться мобілізаційні заходи.