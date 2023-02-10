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У Білорусі вже втретє за сьогодні злетів МіГ та російський літак-розвідник

Фото: літак МіГ-31К (wikipedia.org)
Автор: Дмитро Браславський

У Білорусі вже втретє за день повідомляють про зліт російського літака-розвідника. Також злетів потенційний носій гіперзвукових ракет "Кинжал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

За даними моніторингової групи, літак ДРЛО А-50У ВКС РФ піднявся у небо о 16:07 з аеродрому Мачулищі.

Зліт винищувача МіГ-31К, який може бути носієм гіперзвукових ракет "Кинджал", зафіксовано о 16:11.

Оновлено 16:20

Ще один МіГ-31К злетів з аеродрому Мачулищі о 16:18.

Оновлено 16:29

Ще один літак злетів з аеродрому Мачулищі о 16:25. Зазначається, що це можливо 3-й МіГ-31К ВКС РФ.

Оновлено 16:36

Станом на зараз повітряну тривогу оголошено по всій території нашої країни.

Нагадаємо, що до цього у Білорусі знову злітали МіГи з літаком-розвідником, по Україні була масштабна тривога.

Сьогодні росіяни здійснили черговий масований обстріл України. РБК-Україна повідомляло усі подробиці атаки.

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