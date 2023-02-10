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В Беларуси уже в третий раз за сегодня взлетел МиГ и российский самолет-разведчик

Фото: самолет МиГ-31К (wikipedia.org)
Автор: Дмитрий Браславский

В Беларуси уже третий день сообщают о взлете российского самолета-разведчика. Также взлетел потенциальный носитель гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белорусский Гаюн".

По данным мониторинговой группы, самолет ДРЛО А-50У ВКС РФ поднялся в небо в 16:07 с аэродрома Мачулищи.

Взлет истребителя МиГ-31К, который может являться носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал", зафиксирован в 16:11.

Обновлено 16:20

Еще один МиГ-31К взлетел с аэродрома Мачулищи в 16:18.

Обновлено 16:29

Еще один самолет взлетел с аэродрома Мачулищи в 16:25. Отмечается, что это возможно 3-й МиГ-31К ВКС РФ.

Обновлено 16:36

По состоянию на данный момент воздушная тревога объявлена по всей территории нашей страны.

Напомним, что до этого в Беларуси снова взлетали МиГи с самолетом-разведчиком, по Украине была масштабная тревога.

Сегодня россияне совершили очередной массированный обстрел Украины. РБК-Украина сообщало все подробности атаки.

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