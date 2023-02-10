В Беларуси уже в третий раз за сегодня взлетел МиГ и российский самолет-разведчик

По данным мониторинговой группы, самолет ДРЛО А-50У ВКС РФ поднялся в небо в 16:07 с аэродрома Мачулищи.

Взлет истребителя МиГ-31К, который может являться носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал", зафиксирован в 16:11.

Обновлено 16:20

Еще один МиГ-31К взлетел с аэродрома Мачулищи в 16:18.

Обновлено 16:29

Еще один самолет взлетел с аэродрома Мачулищи в 16:25. Отмечается, что это возможно 3-й МиГ-31К ВКС РФ.

Обновлено 16:36

По состоянию на данный момент воздушная тревога объявлена по всей территории нашей страны.