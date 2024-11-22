У Білорусі встановлено рекорд із зальоту "Шахедів" під час атаки РФ по Україні

Зальоти російських дронів у Білорусь

Російські дрони останнім часом регулярно залітають до Білорусі під час атак РФ по Україні. Вперше російські безпілотники почали залітати до Білорусі із середини липня.

Для порівняння варто зазначити, що, наприклад, за липень всього нарахували дев'ять "Шахедів", які залітали до Білорусі. Цікаво, що наприкінці серпня в Білорусі вперше застосували авіацію для збиття російського "Шахеда".

Крім того, на початку жовтня у Калінковичах (Білорусь) вибухнув російський "Шахед". Тоді в селищі зникло світло.

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