У Білорусі встановлено рекорд із зальоту "Шахедів" під час атаки РФ по Україні

У Білорусь залетіла рекордна кількість "Шахедів" під час атаки РФ по Україні 22 листопада. На даний момент зафіксували 10 дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".
"Понад 10 "Шахедів" за ніч залітали в Білорусь і зальоти тривають", - йдеться в повідомленні.
За даними моніторингової групи, останній дрон залетів 5 хвилин тому (за даними на 11:30, - ред) з боку Овруча в районі між Лельчицями та Єльськом.
Один із дронів РФ залетів до Білорусі з боку Овруча Житомирської області 22 листопада (deepstatemap.live)
Російські дрони останнім часом регулярно залітають до Білорусі під час атак РФ по Україні. Вперше російські безпілотники почали залітати до Білорусі із середини липня.
Для порівняння варто зазначити, що, наприклад, за липень всього нарахували дев'ять "Шахедів", які залітали до Білорусі. Цікаво, що наприкінці серпня в Білорусі вперше застосували авіацію для збиття російського "Шахеда".
Крім того, на початку жовтня у Калінковичах (Білорусь) вибухнув російський "Шахед". Тоді в селищі зникло світло.
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