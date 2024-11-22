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В Беларуси установлен рекорд по залету "Шахедов" во время атаки РФ по Украине

Фото: в Беларуси установлен рекорд по залету "Шахедов" во время атаки РФ по Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Беларусь залетело рекордное количество "Шахедов" во время атаки РФ по Украине 22 ноября. На данный момент зафиксировали 10 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

"Свыше 10 "Шахедов" за ночь залетали в Беларусь и залеты продолжаются", - говорится в сообщении. 

По данным мониторинговой группы, последний дрон залетел 5 минут назад (по данным на 11:30, - ред) со стороны Овруча в районе между Лельчицами и Ельском. 


Один из дронов РФ залетел в Беларусь со стороны Овруча Житомирской области 22 ноября (deepstatemap.live)

Залеты российских дронов в Беларусь

Российские дроны в последнее время регулярно залетают в Беларусь во время атак РФ по Украине. Впервые российские беспилотники начали залетать в Беларусь с середины июля.

Для сравнения стоит отметить, что например, за июль всего насчитали девять "Шахедов" которые залетали в Беларусь. Интересно, что в конце августа в Беларуси впервые применили авиацию для сбития российского "Шахеда".

Кроме того, в начале октября в Калинковичах (Беларусь) взорвался российский "Шахед". Тогда поселке пропал свет.

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