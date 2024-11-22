В Беларуси установлен рекорд по залету "Шахедов" во время атаки РФ по Украине

Залеты российских дронов в Беларусь

Российские дроны в последнее время регулярно залетают в Беларусь во время атак РФ по Украине. Впервые российские беспилотники начали залетать в Беларусь с середины июля.

Для сравнения стоит отметить, что например, за июль всего насчитали девять "Шахедов" которые залетали в Беларусь. Интересно, что в конце августа в Беларуси впервые применили авиацию для сбития российского "Шахеда".

Кроме того, в начале октября в Калинковичах (Беларусь) взорвался российский "Шахед". Тогда поселке пропал свет.

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