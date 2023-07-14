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З Білорусі вивели практично всі російські війська, - прикордонники

Фото: речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко (mediacenter org ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Білорусі провели чергову ротацію російських військ. Наразі РФ вивела практично всіх своїх військових, які перебували на території Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка під час брифінгу.

За його словами, ситуація на кордоні України з Білоруссю залишається повністю контрольованою. Наразі ворог не має угруповування для повторного наступу з півночі.

"Попри все ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку ситуації, бо Білорусь, на жаль, продовжує підтримувати Росію у розв'язаній нею війні проти України", - сказав речник.

Демченко додав, що Росія продовжує використовувати Білорусь як майданчик для тренувань своїх військ. Проте кількість особового складу РФ в Білорусі наразі значно зменшилася.

"На щастя, кількість російських військових на білоруських полігонах за останній час тільки зменшувалася, ще донедавна ми фіксували цю кількість на рівні до 2 тисяч військовослужбовців, але на даний момент пройшла чергова ротація і практично всі російські військові виведені з території Білорусі", - заявив він.

Прикордонники не виключають, що скоро на територію Білорусі знову перекинуть російські підрозділи, але поки цього не фіксують.

Білорусь допомагає Росії у війні

Білорусь з перши днів повномасштабного вторгнення допомагає Росії у війні проти України. У лютому 2022 року з білоруської територію в Україну заходила російська техніка. Також РФ використовує Білорусь для розміщення своїх літаків та військ.

Як повідомлялося, нещодавно у Білорусі на бойове чергування заступив дивізіон ЗРК С-400, який передала Росія.

Також Росія заявила, що розмістить у Білорусі свою ядерну зброю. Очільник білоруського режиму Олександр Лукашенко вже встиг використати російську "ядерку" для погроз.

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