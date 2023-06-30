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У Білорусі на бойове чергування заступив дивізіон ЗРК С-400. "Гаюн" встановив його дислокацію

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Білорусь, П'ятниця 30 червня 2023 14:26
У Білорусі на бойове чергування заступив дивізіон ЗРК С-400. "Гаюн" встановив його дислокацію Ілюстративне фото: Гаюн встановив дислокацію дивізіону ЗРК С-400 в Білорусі (doblest.club)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Дивізіон ЗРК С-400, який Білорусь отримала від Росії, заступив на бойове чергування. Він знаходиться у Смолевицькому районі за 245 км від кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Міністерство оборони Білорусі наголошувало, що ще один дивізіон ЗРК С-400 заступив на бойове чергування. Але у відомстві не повідомили, де саме розміщується та несе чергування новий дивізіон.

При цьому "Гаюн" встановив дислокацію цього дивізіону.

Повідомляється, що комплект ЗРК С-400, отриманий із Росії, знаходиться на території 6-го зенітного ракетного дивізіону 15-ї зенітної ракетної бригади, розташованого на околицях Дуброво (Смолевицький район, Мінська область).

Роль Білорусі у війні проти України

Білорусь підтримує РФ у повномасштабній війні проти України. Країна надає їй свою територію для проведення вчень солдатів та розміщення деякої техніки, а також завдання ударів по Україні.

Нещодавно ЗМІ повідомляли, що в Білорусі можуть облаштовувати польовий табір у селі Цель Осиповицького району для розміщення найманців ПВК "Вагнера" після невдалого бунту його власника Євгена Пригожина. Журналісти опублікували супутникові знімки військової частини, на яких може бути скупчення наметів однакового розміру або великогабаритна техніка "вагнерівців".

Крім того, "Гаюн" також повідомляв, що під Осиповичами в Білорусі розпочали роботи з обладнання великого військового табору на території колишньої військової частини.

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Білорусь ЗРК Війна Росії проти України
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