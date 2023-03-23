У Білорусі вигадали виправдання появі ракетного полку біля України

У манері пропагандистів режиму Лукашенка він почав нести нісенітниці, що біля білоруських кордонів в Україні "зростає військовий потенціал", оскільки "Захід накачує українців зброєю".

"Керівництво України виявляє непередбачуваність своїх дій. Ми змушені діяти адекватно на ті виклики та погрози, які можуть виникнути у межах безпеки нашої країни. Тому було ухвалено рішення на базі існуючої військової частини в Лунинці створити новий зенітний ракетний полк", - заявив Хренін.

Що сталося

Нагадаємо, сьогодні в Міністерстві оборони Білорусі заявили, що сформували новий зенітний ракетний полк, який знаходиться в Лунинці, неподалік кордону з Україною, А саме близько на відстані в 50-60 км від Рівненської області.

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