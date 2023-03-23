В Беларуси придумали оправдание появлению ракетного полка возле Украины

В манере пропагандистов режима Лукашенко он начал нести пургу, что у белорусских границ в Украине "растет военный потенциал", поскольку "Запад накачивает украинцев оружием".

"Руководство Украины проявляет непредсказуемость своих действий. Мы вынуждены действовать адекватно тем вызовам и угрозам, которые могут возникнуть в рамках безопасности нашей страны. Поэтому было принято решение на базе существующей воинской части в Лунинце создать новый зенитный ракетный полк", - заявил Хренин.

Что произошло

Напомним, сегодня в Министерстве обороны Беларуси заявили, что сформировали новый зенитный ракетный полк, который находится в Лунинце, недалеко от границы с Украиной, а именно близко на расстоянии в 50-60 км от Ровенской области.

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