У Білорусі заявили про появу нового зенітного ракетного полку біля кордону з Україною
У Міністерстві оборони Білорусі стверджують, що сформували новий зенітний ракетний полк. Він знаходиться приблизно за 60 км від Рівненської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони РБ.
"У Білорусі сформовано новий зенітний ракетний полк. Під час формування полку особлива увага приділялася створенню сучасної військової інфраструктури та навчально-матеріальної бази, обладнанню комфортабельних місць розміщення особового складу, питанням соціального забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей", - йдеться в повідомленні.
Окрім того, вказується, що новосформований полк в Лунінці сьогодні відвідає міністр оборони Білорусі Віктор Хренін.
Нагадаємо, що Білорусь має намір протягом березня провести плановий призов військовозобов'язаних на військові збори.
Додамо, заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що не бачить наразі загрози нападу з боку Білорусі.
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