У Білорусі заявили про появу нового зенітного ракетного полку біля кордону з Україною

У Міністерстві оборони Білорусі стверджують, що сформували новий зенітний ракетний полк. Він знаходиться приблизно за 60 км від Рівненської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони РБ.

"У Білорусі сформовано новий зенітний ракетний полк. Під час формування полку особлива увага приділялася створенню сучасної військової інфраструктури та навчально-матеріальної бази, обладнанню комфортабельних місць розміщення особового складу, питанням соціального забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, вказується, що новосформований полк в Лунінці сьогодні відвідає міністр оборони Білорусі Віктор Хренін.

Нагадаємо, що Білорусь має намір протягом березня провести плановий призов військовозобов'язаних на військові збори.

Додамо, заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що не бачить наразі загрози нападу з боку Білорусі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.