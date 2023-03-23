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У Білорусі заявили про появу нового зенітного ракетного полку біля кордону з Україною

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Лунінець, Четвер 23 березня 2023 10:43
У Білорусі заявили про появу нового зенітного ракетного полку біля кордону з Україною Фото: в Білорусі заявили про появу нового зенітного ракетного полку біля кордону з Україною (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Міністерстві оборони Білорусі стверджують, що сформували новий зенітний ракетний полк. Він знаходиться приблизно за 60 км від Рівненської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони РБ.

"У Білорусі сформовано новий зенітний ракетний полк. Під час формування полку особлива увага приділялася створенню сучасної військової інфраструктури та навчально-матеріальної бази, обладнанню комфортабельних місць розміщення особового складу, питанням соціального забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, вказується, що новосформований полк в Лунінці сьогодні відвідає міністр оборони Білорусі Віктор Хренін.

У Білорусі заявили про появу нового зенітного ракетного полку біля кордону з Україною

Нагадаємо, що Білорусь має намір протягом березня провести плановий призов військовозобов'язаних на військові збори.

Додамо, заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що не бачить наразі загрози нападу з боку Білорусі.

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