У Білорусі відповіли, коли можуть отримати від Росії ядерну зброю

"Коли ухвалять рішення наші керівники - верховний головнокомандувач Російської Федерації та головнокомандувач Збройних Сил Білорусі. Рішення за ними", - сказав він у відповідь на питання, коли до Білорусі завезуть ядерні боєголовки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про намір Росії розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Як це пояснили в Мінську, вона їм нібито необхідна для того, аби зміцнити власну безпеку та обороноздатність через так звану "загрозу" з боку НАТО.

Додамо, при цьому глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія нібито вже передала Білорусі комплекс "Іскандер-М", який "може використовувати ракети у звичайному та ядерному виконанні".

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