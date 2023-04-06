В Беларуси ответили, когда могут получить от России ядерное оружие

"Когда примут решение наши руководители - верховный главнокомандующий Российской Федерации и главнокомандующий Вооруженными Силами Беларуси. Решение за ними", - сказал он в ответ на вопрос, когда в Беларусь завезут ядерные боеголовки.

Напомним, ранее сообщалось о намерении России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

Как это объяснили в Минске, она им якобы необходима для того, чтобы укрепить собственную безопасность и обороноспособность из-за так называемой "угрозы" со стороны НАТО.

При этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия якобы уже передала Беларуси комплекс "Искандер-М, который "может использовать ракеты в обычном и ядерном исполнении".

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