У Білорусі вибухнув російський дрон, зникло світло (відео)

Так, 3 жовтня, близько 5:00, мешканці Калінковичів чули гучний звук вибуху. Згодом цю інформацію вдалося підтвердити з кількох джерел, і з'ясувалося, що вибух над Калінковичами було чути близько 4:55.

"За 12 хвилин до цього повідомлялося про захід "Шахеда" в повітряний простір Білорусі та його рух у напрямку Мозиря, проходячи на схід від Наровлі", - пише "Гаюн".

Як уточнить моніторингова група, відстань від Наровлі до Калінковичів становить 40 км, які "Шахед" може подолати всього за 11 хвилин (середня швидкість - 200 км/год).

"Траєкторія і швидкість руху "Шахеда" свідчать про те, що в момент вибуху дрон вже був над містом. У той же час, за нашими даними, в проміжок часу авіації ВПС РБ над Гомельщиною, що описується, не фіксувалася", - уточнює "Гаюн".

Як пише "Белсат", після вибуху в Калінковичах зникло світло. При цьому здетонував чи він самостійно або був збитий силами ППО - невідомо.