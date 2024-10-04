У Білорусі вибухнув російський дрон, зникло світло (відео)

У Калинковичах (Білорусь) вибухнув російський "Шахед". У селищі зникло світло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн", "Белсат".
Так, 3 жовтня, близько 5:00, мешканці Калінковичів чули гучний звук вибуху. Згодом цю інформацію вдалося підтвердити з кількох джерел, і з'ясувалося, що вибух над Калінковичами було чути близько 4:55.
"За 12 хвилин до цього повідомлялося про захід "Шахеда" в повітряний простір Білорусі та його рух у напрямку Мозиря, проходячи на схід від Наровлі", - пише "Гаюн".
Як уточнить моніторингова група, відстань від Наровлі до Калінковичів становить 40 км, які "Шахед" може подолати всього за 11 хвилин (середня швидкість - 200 км/год).
"Траєкторія і швидкість руху "Шахеда" свідчать про те, що в момент вибуху дрон вже був над містом. У той же час, за нашими даними, в проміжок часу авіації ВПС РБ над Гомельщиною, що описується, не фіксувалася", - уточнює "Гаюн".
Як пише "Белсат", після вибуху в Калінковичах зникло світло. При цьому здетонував чи він самостійно або був збитий силами ППО - невідомо.
Російські дрони-камікадзе почали залітати до Білорусі із середини липня. Вперше такий випадок трапився 12 липня.
Загалом, як раніше підрахував "Гаюн", щонайменше дев'ять "Шахедів" залітали до Білорусі за липень.
Причому білоруські військові не лише піднімали авіацію "вхолосту", супроводжуючи дрони, а й наприкінці серпня в Білорусі вперше застосували авіацію проти російського БПЛА.
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