В Беларуси взорвался российский дрон, пропал свет (видео)

Так, 3 октября, около 5:00, жители Калинковичей слышали громкий звук взрыва. Впоследствии эту информацию удалось подтвердить из нескольких источников, и выяснилось, что взрыв над Калинковичами был слышен около 4:55.

"За 12 минут до этого сообщалось о заходе "Шахеда" в воздушное пространство Беларуси и его движении в направлении Мозыря, проходя восточнее Наровли", - пишет "Гаюн".

Как уточнет мониторинговая группа, расстояние от Наровли до Калинковичей составляет 40 км, которые "Шахед" может преодолеть всего за 11 минут (средняя скорость - 200 км/ч).

"Траектория и скорость движения "Шахеда" свидетельствуют о том, что в момент взрыва дрон уже был над городом. В то же время, по нашим данным, в описываемый промежуток времени авиации ВВС РБ над Гомельщиной не фиксировалась", - уточняет "Гаюн".

Как пишет "Белсат", после взрыва в Калинковичах пропал свет. При этом сдетонировал ли он самостоятельно или был сбит силами ПВО - неизвестно.