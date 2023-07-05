У Білорусі син опозиціонера отримав термін у колонії

Мінський обласний суд призначив 8 років колонії посиленого режиму Едуарду Бабарико, сина опозиціонера Віктора Бабарико.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Зеркало".
Згідно з інформацією видання, суд визнав Едуарда Бабарика винним у нібито ухиленні від сплати податків в особливо великому розмірі, легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, організації масових заворушень і розпалюванні ворожнечі.
Окрім восьмирічного терміну в колонії, син опозиціонера також буде зобов'язаний виплатити штраф у розмірі 185 тисяч білоруських рублів (близько 74 тисяч доларів).
При цьому сам Бабарико своєї вини не визнає.
"Я не скоїв жодного зі злочинів, у яких мене звинувачують. Слідством не було знайдено жодного доказу моєї вини", - говорив він у суді.
Варто зауважити, що Едуард Бабарико очолив передвиборчу кампанію батька на президентських виборах у 2020 році.
Віктора Бабарико засудили до колонії ще влітку 2021 року, там він має відбути 14 років. Вже у квітні 2023 року стало відомо, що його перевели до лікарні. За інформацією білоруських ЗМІ, його доправили зі слідами жорстокого побиття.
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