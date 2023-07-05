У Білорусі син опозиціонера отримав термін у колонії

Згідно з інформацією видання, суд визнав Едуарда Бабарика винним у нібито ухиленні від сплати податків в особливо великому розмірі, легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, організації масових заворушень і розпалюванні ворожнечі.

Окрім восьмирічного терміну в колонії, син опозиціонера також буде зобов'язаний виплатити штраф у розмірі 185 тисяч білоруських рублів (близько 74 тисяч доларів).

При цьому сам Бабарико своєї вини не визнає.

"Я не скоїв жодного зі злочинів, у яких мене звинувачують. Слідством не було знайдено жодного доказу моєї вини", - говорив він у суді.

Варто зауважити, що Едуард Бабарико очолив передвиборчу кампанію батька на президентських виборах у 2020 році.

Віктора Бабарико засудили до колонії ще влітку 2021 року, там він має відбути 14 років. Вже у квітні 2023 року стало відомо, що його перевели до лікарні. За інформацією білоруських ЗМІ, його доправили зі слідами жорстокого побиття.