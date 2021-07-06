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Белорусскому оппозиционеру Бабарико дали 14 лет тюрьмы

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Минск, Вторник 06 июля 2021 10:15
Белорусскому оппозиционеру Бабарико дали 14 лет тюрьмы Фото: Виктор Бабарико (facebook com viktar babaryka)
Автор: РБК-Украина

Белорусский оппозиционный политик и бывший банкир Виктор Бабарико получил 14 лет тюрьмы. Он считался одним из оппонентов Александра Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское "Радио Свобода".

Сообщается, что приговор вынес Верховный суд. Наказание обжалованию не подлежит.

Бабарико пытался принять участие в президентских выборах в Беларуси в 2020 году и считался главным соперником Лукашенко. Но за несколько недель до голосования его задержали по делу о якобы организации преступной группы на базе "Белгазпромбанка" и выводе денег за границу.

Другие фигуранты его дела заключили досудебные соглашения, Бабарико вину не признал.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура просила для Бабарико 15 лет тюрьмы, обвиняя его в получении незаконных доходов и наличии незадекларированной собственности в офшорах, а также в даче и получении взятки.

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