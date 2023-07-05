В Беларуси сын оппозиционера получил срок в колонии

Согласно информации издания, суд признал Эдуарда Бабарико виновным в якобы уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступных путем, организации массовых беспорядков и разжигании вражды.

Помимо восьмилетнего срока в колонии, сын оппозиционера также будет обязан выплатить штраф в размере 185 тысяч белорусских рублей (около 74 тысяч долларов).

При этом сам Бабарико своей вины не признает.

"Я не совершал ни одного из преступлений, в которых меня обвиняют. Следствием не было найдено ни одного доказательства моей вины", - говорил он в суде.

Стоит заметить, что Эдуард Бабарико возглавил предвыборную кампанию своего отца на президентских выборах в 2020 году.

Виктора Бабарико приговорили к колонии еще летом 2021 года, там он должен отбыть 14 лет. Уже в апреле 2023 года стало известно, что его перевели в больницу. По информации белорусских СМИ, его доставили со следами жестокого избиения.