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У Білорусі розповіли, скільки росіян прибуде до країни для спільного розгортання військ

Фото: у Білорусі розповіли, скільки росіян прибуде до країни для спільного розгортання військ (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

До Білорусі прибудуть близько 9 тисяч російських солдатів у рамках спільного розгортання військ двох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на помічника міністра оборони Білорусі Валерія Ревенка у Twitter.

"Перші ешелони з російськими військовослужбовцями, які входять до складу РГВ (с) (регіонального угруповання військ (сил) - ред.), почали прибувати до РБ. Передислокація займе кілька днів. Загальна чисельність складе трохи менше 9 тисяч людей", - написав він.

Нагадаємо, Росія та Білорусь готують спільне розгортання військ. Про це президент РФ Володимир Путін та глава білоруського режиму Олександр Лукашенко домовилися 10 жовтня.

Вчора до Білорусі прибули перші ешелони з російськими військовими.

Крім того, РФ почала перекидати до Білорусі військові літаки та вертольоти, які складуть авіаційну складову регіонального угруповання військ.

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