У Білорусі розбився російський військовий вертоліт

Міноборони Білорусі повідомило, що це сталося близько 13:30 у Барановському районі. Повідомляється, що члени екіпажу вертольота отримали тілесні ушкодження.

При цьому зазначимо, що в офіційному повідомленні міноборони Білорусі не вказано, чий саме гелікоптер "здійснив жорстку посадку".

За попередніми даними, вертоліт Мі-24 ВКС РФ впав між Івацевичами та Барановичами біля траси М1.

Російські війска у Білорусі

Держприкордонслужба України останнім часом зафіксувала невелике збільшення кількості російських військових біля Білорусі. Їхня кількість зросла з 1 до 1,5 тисяч. Але небезпеки для України вони не становлять і більше залучені до навчання, підготовки.

На початку цього року – наприкінці минулого Держприкордонслужба повідомляла, що кількість російських військових у Білорусі становила близько 10-11 тисяч.

Білорусь активно підтримує і навіть допомагає Росії у війні проти України. Зокрема у перші дні вторгнення з білоруської території в Україну заходила російська техніка. Також Росія з території Білорусі на початку повномасштабної війни обстрілювала Україну.

Як повідомляло РБК-Україна, українські військові продовжують зміцнювати кордон на півночі нашої країни. Захисники встановили понад 8 тисяч мін у областях, що межують із РФ та Білоруссю.