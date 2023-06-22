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В Беларуси разбился российский военный вертолет

Фото: российский военный вертолет разбился в Беларуси (соцсети)
Автор: Александр Белоус

Российский военный вертолет Ми-24 разбился под Барановичами в Беларуси. Сообщается о "жесткой посадке".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Motolko.

Минобороны Беларуси сообщило, что это произошло в районе 13:30 в Барановичском районе. Сообщается, что члены экипажа вертолета получили телесные повреждения.

При этом отметим, что в официальном сообщении минобороны Беларуси, не указано, чей именно вертолет "совершил жесткую посадку".

По предварительным данным, вертолет Ми-24 ВКС РФ рухнул между Ивацевичами и Барановичами около трассы М1.

Российские войска в Беларуси

Госпогранслужба Украины в последнее время зафиксировала небольшое увеличение количества российских военных на территории Беларуси. Их количество выросло с 1 до 1,5 тысяч. Но опасности для Украины они не представляют и больше вовлечены в обучение, подготовку.

В начале этого года - в конце прошлого Госпогранслужба сообщала, что количество российских военных в Беларуси составляло около 10-11 тысяч.

Беларусь активно поддерживает и даже помогает России в войне против Украины. В частности, в первые дни вторжения с белорусской территории в Украину заходила российская техника. Также Россия с территории Беларуси в начале полномасштабной войны обстреливала Украину.

Как сообщало РБК-Украина, украинские военные продолжают укреплять границу на севере нашей страны. Защитники установили более 8 тысяч мин в областях, граничащих с РФ и Беларусью.

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