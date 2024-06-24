З Білорусі до Росії перелетіли два російських літаки-розвідники, - "Гаюн"

Літаки вилетів близько о 10:30 з аеродрому "Барановичи" на аеродром "Шаталове". Останній розташований у Смоленській області Російської Федерації. Також там базується 4-та окрема розвідувальна ескадрилья Повітряно-космічних сил Росії.

Зазначається, що вищезгадані літаки перебували в Білорусі з січня 2023 року й брали участь у спільних російсько-білоруських льотно-тактичних навчаннях у січні 2023 року й травня 2024 року.

Су-24МР

Літак забезпечує здатний забезпечувати комплексну повітряну розвідку при будь-якій погоді та частині доби на глибину до 400 км від лінії бойового зіткнення. Зокрема має можливість протидіяти засобам протиповітряної оборони (ППО).

Російська авіація в Білорусі

Згідно з даними "Білоруські Гаюн", станом на зараз:

на аеродромі "Ліда" розташований один штурмовик Су-25;

на аеродромі "Барановичі" - чотири винищувачі Су-30СМ;

на аеродромі "Мачулищі" - 11 вертольотів. Мова йде про п'ять Мі-28, п'ять Ка-52 і один Мі-26.

Роль Білорусі у війні Росії проти України

Ще на початку повномасштабної війни Росія вдерлась на українську територію у тому ж числі й з Білорусі. Тоді ж російські терористи окупували частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Пізніше Сили оборони звільнили території.

Як розповідав у жовтні 2023 року представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов, Росія не полишає спроби затягнути Білорусь у відкриту війну проти України.