З Білорусі до Росії перелетіли два російських літаки-розвідники, - "Гаюн"

З Білорусі до російського аеродрому "Шаталово" вилетіли два розвідувальних літаки Су-24МР.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Беларускі Гаюн".
Літаки вилетів близько о 10:30 з аеродрому "Барановичи" на аеродром "Шаталове". Останній розташований у Смоленській області Російської Федерації. Також там базується 4-та окрема розвідувальна ескадрилья Повітряно-космічних сил Росії.
Зазначається, що вищезгадані літаки перебували в Білорусі з січня 2023 року й брали участь у спільних російсько-білоруських льотно-тактичних навчаннях у січні 2023 року й травня 2024 року.
Літак забезпечує здатний забезпечувати комплексну повітряну розвідку при будь-якій погоді та частині доби на глибину до 400 км від лінії бойового зіткнення. Зокрема має можливість протидіяти засобам протиповітряної оборони (ППО).
Згідно з даними "Білоруські Гаюн", станом на зараз:
Ще на початку повномасштабної війни Росія вдерлась на українську територію у тому ж числі й з Білорусі. Тоді ж російські терористи окупували частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Пізніше Сили оборони звільнили території.
Як розповідав у жовтні 2023 року представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов, Росія не полишає спроби затягнути Білорусь у відкриту війну проти України.
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