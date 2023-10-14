Росія не полишає спроб втягнути Білорусь у війну проти України, - Юсов

Кремль розглядає втягнення білоруської армії у наземну операцію у війні проти України в якості стратегічного завдання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі Radio NV .

"Є стратегічне завдання Кремля - втягнути білоруську армію в повноцінну наземну операцію у війні проти України на боці РФ. І за весь період повномасштабного вторгнення це не вдалося. Але, тим не менше, спецслужби російські спроб не будуть полишати", - заявив Юсов коментуючи інформацію ЦНС про підготовку ФСБ Росії й КДБ Білорусі операції під чужим прапором проти нафтобази у Брестській області.

Юсов нагадав про те, що це вже не перша спроба провокації з боку російських терористів, аби дискредитувати Україну, а також втягнути Білорусь у війну.

За його словами, в Мінську розуміють, хто насправді стоїть за вищезгаданими намаганнями й розуміють, що війна не в їх інтересах. Однак, Росія й надалі не полишатиме спроб "спровокувати" країну.

Як відзначив представник ГУР, Російська Федерація досконально володіє інформацією про усі об'єкти критичної інфраструктури на території союзника, а також про усі сильні та слабкі сторони країни, її спецслужб й армії.

"Інформацію цю використовували і будуть використовувати як проти України, так і проти самої Білорусі. Таких сценаріїв є чимало. Від імітаційних ДРГ, використання безпілотників по об'єктах інфраструктури енергетичного сектору, і багато інших моментів. В цьому контексті росіян не треба недооцінювати. У них багатий досвід: і бомбардування Воронежа, і підриви будинків своїх же, з власним мирним населенням, і багато інших сценаріїв", - пояснив Юсов.

Роль Білорусі у війні РФ проти України

На початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація вдерлась на територію нашої країни в тому ж числі й з Білорусі. Тоді окупанти захопили частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Пізніше наші воїни деокупували території.

Також протягом усього періоду війни країна-окупант використовувала територію Білорусі для завдання ударів по Україні.