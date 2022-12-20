У Білорусі росіяни перекидають з полігонів техніку та солдатів на південь, - "Гаюн"

За інформацією моніторингової групи, сьогодні, 20 грудня, фіксується перевезення танків, вантажівок та особового складу РФ, що знаходився на полігонах у північній та центральній частинах Білорусі, де вони дислокувалися.

Також наголошується, що їх переміщують ближче до південного кордону країни.

При цьому, як підкреслює "Гаюн", сьогодні рано-вранці росіяни відправили ешелон військової техніки із залізничної станції "Полонка", яка знаходиться в центральній частині Білорусі, до кордону з Україною. Він прибув у Лунинець Брестської області.

"На платформах: 23 танки Т-80, 8 бензовозів, 9 вантажівок (Урали та КамАЗи), 2 пасажирські та 7 вантажних вагонів", - сказано в повідомленні.

Фото: маршрути руху ешелонів з технікою РФ (t.me/Hajun_BY)

Також моніторингова група додає, що вчора, 19 грудня, на залізничній станції Заслоново, що знаходиться у Вітебській області, здійснювалося навантаження понад 20 танків та 16 "Уралів" ЗС РФ, які дислокувалися на полігоні "Лепельський". Пунктом призначення ешелону є Слуцьк Мінська область, що також ближче до кордону з Україною.

Відомо і про перекидання ще одного ешелону з 20 БМП-2, 3 бензовозами, 7 "Уралами" та іншою технікою росіян. Його направили в Калінковичі (Гомельська область) і він може продовжити рух на південь.

"На даний момент існує роздоріжжя: або техніку ЗС РФ з полігонів у північній і центральній частині країни починають перевозити в прикордонні, або техніку везуть на чергові спільні навчання ЗС РБ і ЗС РФ десь поблизу кордону з Україною", - зазначають у "Гаюні".

Там також додають, що такої кількості техніки "недостатньо для жодних наступальних дій".