У Білорусі росіяни перекидають з полігонів техніку та солдатів на південь, - "Гаюн"

Російські окупанти перекидають свою військову техніку та солдатів у південну частину Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".
За інформацією моніторингової групи, сьогодні, 20 грудня, фіксується перевезення танків, вантажівок та особового складу РФ, що знаходився на полігонах у північній та центральній частинах Білорусі, де вони дислокувалися.
Також наголошується, що їх переміщують ближче до південного кордону країни.
При цьому, як підкреслює "Гаюн", сьогодні рано-вранці росіяни відправили ешелон військової техніки із залізничної станції "Полонка", яка знаходиться в центральній частині Білорусі, до кордону з Україною. Він прибув у Лунинець Брестської області.
"На платформах: 23 танки Т-80, 8 бензовозів, 9 вантажівок (Урали та КамАЗи), 2 пасажирські та 7 вантажних вагонів", - сказано в повідомленні.
Фото: маршрути руху ешелонів з технікою РФ (t.me/Hajun_BY)
Також моніторингова група додає, що вчора, 19 грудня, на залізничній станції Заслоново, що знаходиться у Вітебській області, здійснювалося навантаження понад 20 танків та 16 "Уралів" ЗС РФ, які дислокувалися на полігоні "Лепельський". Пунктом призначення ешелону є Слуцьк Мінська область, що також ближче до кордону з Україною.
Відомо і про перекидання ще одного ешелону з 20 БМП-2, 3 бензовозами, 7 "Уралами" та іншою технікою росіян. Його направили в Калінковичі (Гомельська область) і він може продовжити рух на південь.
"На даний момент існує роздоріжжя: або техніку ЗС РФ з полігонів у північній і центральній частині країни починають перевозити в прикордонні, або техніку везуть на чергові спільні навчання ЗС РБ і ЗС РФ десь поблизу кордону з Україною", - зазначають у "Гаюні".
Там також додають, що такої кількості техніки "недостатньо для жодних наступальних дій".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 18 грудня Росія перекинула до Білорусі ще щонайменше 50 нових вантажних автомобілів "Урал", які можуть призначатися для російських військових на білоруському полігоні.
Також ми писали, що, за словами командувача Об'єднаних Сил ЗСУ генерала-лейтенанта Сергія Наєва, рівень військової загрози з боку Білорусі зростає.
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