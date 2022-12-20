RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Беларуси россияне перебрасывают с полигонов технику и солдат на юг, - "Гаюн"

Иллюстративное фото: в Беларуси россияне перебрасывают с полигонов технику и солдат на юг (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты перебрасывают свою военную технику и солдат в южную часть Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

По информации мониторинговой группы, сегодня, 20 декабря, фиксируется перевозка танков, грузовиков и личного состава РФ, который находился на полигонах в северной и центральной частях Беларуси, где они дислоцировались.

Также отмечается, что их перемещают ближе к южной границе страны.

При этом, как подчеркивает "Гаюн", сегодня рано утром россияне отправили эшелон военной техники с ЖД-станции "Полонка", которая находится в центральной части Беларуси, к границе с Украиной. Он прибыл в Лунинец Брестской области.

"На платформах: 23 танка Т-80, 8 бензовозов, 9 грузовиков (Уралы и КамАЗы), 2 пассажирских и 7 грузовых вагонов", - сказано в сообщении.

Фото: маршруты движений эшелонов с техникой РФ (t.me/Hajun_BY)

Также мониторинговая группа добавляет, что вчера, 19 декабря, на ЖД-станции Заслоново, которая находится в Витебской области, осуществлялась погрузка более 20 танков и 16 "Уралов" ВС РФ, которые дислоцировались на полигоне "Лепельский". Пунктом назначения эшелона является Слуцк Минская область, что также ближе к границе с Украиной.

Известно и о переброске еще одного ешелона с 20 БМП-2, 3 бензовозами, 7 "Уралами" и другой техникой россиян. Его направили в Калинковичи (Гомельская область) и он может продолжить движение южнее.

"На текущий момент существует развилка: либо технику ВС РФ с полигонов в северной и центральной части страны начинают перевозить в приграничье, Либо технику везут на очередные совместные учения ВС РБ и ВС РФ где-то вблизи границы с Украиной", - отмечают в "Гаюне".

Там также добавляют, что такого количества техники "недостаточно ни для каких наступательных действий".

Напомним, ранее стало известно, что 18 декабря Россия перебросила в Беларусь еще как минимум 50 новых грузовых автомобилей "Урал", которые могут предназначаться для российских военных на белорусском полигоне.

Также мы писали, что, по словам командующего Объединенными Силами ВСУ генерала-лейтенанта Сергея Наева, уровень военной угрозы со стороны Беларуси растет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБеларуськордон з БілоруссюВойна России против Украины