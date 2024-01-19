У Білорусі раптом заявили про готовність співпрацювати з НАТО: у чому каверза

Білорусь готова відновити "прагматичний діалог" з членами НАТО. Щоправда, не обійшлося без каверзи - у Мінську одразу назвали й умову для цього.

Про це заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін на брифінгу, пише РБК-Україна з посиланням на Зеркало .

"У проекті доктрини (проект нової Військової доктрини Білорусі, - ред.) ми говоримо про те, що Республіка Білорусь відкрита до співпраці у військовій сфері з будь-якими державами. У тому числі і державами НАТО - ми готові відновити прагматичний діалог за умови припинення ними агресивної риторики та дій щодо нас", - сказав він.

За словами спікера, нібито Білорусь "продемонструвала зацікавленість у відновленні впливу міжнародних організацій щодо безпеки, таких як ООН, ОБСЄ та інші, ефективному їхньому функціонуванні щодо запобігання та вирішення збройних зіткнень".

При цьому, як додав Хренін, "ворогів у нас немає".

"У своїй політиці ми на жодного озиратися і підлаштовуватися не збираємося. У нас є інтереси наших народів, є взаємні союзницькі зобов'язання. І тільки ці фактори стоятимуть на главі наших рішень і дій, як самостійно, так і в рамках Союзної держави", - додав він.

Ситуація у Білорусі

У грудні минулого року глава білоруського режиму Олександр Лукашенко заявляв, що всю російську ядерну зброю, яку планували поставити до Білорусі, вже нібито перебуває в країні. У січні вже цього року WSJ з'ясувало, що Росія розміщує ядерну зброю в Білорусі біля кордонів країн НАТО.

Нагадаємо, у травні 2023 року міністри оборони РФ та Білорусі домовилися про розташування тактичної ядерної зброї на території Білорусі. При цьому Лукашенко тоді заявляв, що тактична ядерна зброя РФ, нібито "ніколи не буде використана".

У зв'язку з цим, наприклад, Польща на той момент вирішила направити 500 правоохоронців до свого кордону з Білоруссю, а Україна зайнялася ще більшим зміцненням північних кордонів.