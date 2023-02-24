UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Білорусі ракетному підрозділу наказали підготувати техніку до бойового застосування

Фото: Білорусі ракетному підрозділу наказали підготувати техніку до бойового застосування (GettyImagеs)
Автор: Марія Кучерявець

У Білорусі під час навчань одному з ракетних підрозділів наказали "висунутися в призначений район". Після чого підготувати техніку до бойового застосування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міноборони РБ.

"У рамках заходів бойової готовності один із ракетних підрозділів висувається до призначеного району. Особовому складу належить відпрацювати комплекс заходів щодо обладнання району стартових позицій та підготувати техніку до бойового застосування", - йдеться в повідомленні.

Однак про який саме ракетний підрозділ йде мова не повідомляється. Також не вказані й види ракетних озброєнь, які воно має.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що Білорусь може розташувати один з зенітно-ракетних дивізіонів ближче до України.

Нагадаємо, що тим часом у Білорусі продовжуються спільні навчання з російськими окупантами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьВійна Росії проти України