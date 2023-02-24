У Білорусі ракетному підрозділу наказали підготувати техніку до бойового застосування

"У рамках заходів бойової готовності один із ракетних підрозділів висувається до призначеного району. Особовому складу належить відпрацювати комплекс заходів щодо обладнання району стартових позицій та підготувати техніку до бойового застосування", - йдеться в повідомленні.

Однак про який саме ракетний підрозділ йде мова не повідомляється. Також не вказані й види ракетних озброєнь, які воно має.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що Білорусь може розташувати один з зенітно-ракетних дивізіонів ближче до України.

Нагадаємо, що тим часом у Білорусі продовжуються спільні навчання з російськими окупантами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.