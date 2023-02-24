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В Беларуси ракетному подразделению приказали подготовить технику к боевому применению

Фото: Беларуси ракетному подразделению приказали подготовить технику к боевому применению (GettyImagеs)
Автор: Мария Кучерявец

В Беларуси во время учений одному из ракетных подразделений приказали "выдвинуться в назначенный район". После чего подготовить технику к боевому применению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минобороны РБ.

"В рамках мер боевой готовности одно из ракетных подразделений выдвигается в назначенный район. Личному составу предстоит отработать комплекс мер по оборудованию района стартовых позиций и подготовить технику к боевому применению", - говорится в сообщении.

Однако о каком именно ракетном подразделении идет речь не сообщается. Также не указаны и виды имеющихся оно ракетных вооружений.

Напомним, ранее сообщалось, что Беларусь может расположить один из зенитно-ракетных дивизионов ближе к Украине.

Напомним, что в это время в Беларуси продолжаются совместные учения с российскими оккупантами.

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