У Білорусі прозвітували про тренування авіації зі "спеціальними боєприпасами"

У відомстві розповідають, що завершили допідготовку льотного та інженерно-технічного складу військово-повітряних сил на винищувачах Су-25. Тренування проводили інструктори країни-агресора.

"Це (тренування - ред.) дозволило не лише покращити практичні навички льотного складу, а й освоїти нові способи застосування сучасних авіаційних засобів ураження, у тому числі спеціальних боєприпасів", - сказано у повідомленні Міноборони РБ.

У відомстві також пригрозили, що отримані знання та вміння "застосують для забезпечення військової безпеки Союзної держави".