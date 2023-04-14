В Беларуси отчитались о тренировках авиации со "специальными боеприпасами"

В ведомстве рассказывают, что завершили доподготовку летного и инженерно-технического состава военно-воздушных сил на истребителях Су-25. Тренировки проводили инструкторы страны-агрессора.

"Это (тренировки - ред.) позволило не только улучшить практические навыки летного состава, но и освоить новые способы применения современных авиационных средств поражения, в том числе и специальных боеприпасов", - сказано в сообщении Минобороны РБ.

В ведомстве также пригрозили, что полученные знания и умения "применят для обеспечения военной безопасности Союзного государства".