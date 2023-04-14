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В Беларуси отчитались о тренировках авиации со "специальными боеприпасами"

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Минск, Пятница 14 апреля 2023 16:53
В Беларуси отчитались о тренировках авиации со "специальными боеприпасами" Иллюстративное фото: в Беларуси отчитались о тренировках авиации со "специальными боеприпасами" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Беларусь продолжила проводить постоянные военные учения на своей территории. На этот раз страна тренировала применение авиацией "специальных боеприпасов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Беларуси в Telegram.

В ведомстве рассказывают, что завершили доподготовку летного и инженерно-технического состава военно-воздушных сил на истребителях Су-25. Тренировки проводили инструкторы страны-агрессора.

"Это (тренировки - ред.) позволило не только улучшить практические навыки летного состава, но и освоить новые способы применения современных авиационных средств поражения, в том числе и специальных боеприпасов", - сказано в сообщении Минобороны РБ.

В ведомстве также пригрозили, что полученные знания и умения "применят для обеспечения военной безопасности Союзного государства".

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил о планах разместить ядерное оружие на территории Беларуси. Такое решение он принял якобы после просьб самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко.

При этом Путин рассказывал, что в Беларуси переоборудовали самолеты для применения тактического ядерного оружия.

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