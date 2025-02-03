У Білорусі проведуть випробування ударних та розвідувальних дронів
У Білорусі пройде перевірка бойової готовності армії. Буде проведено випробування нових способів застосування розвідувальних і ударних дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Білорусі.
У відомстві розповіли, що під час перевірки оцінюватиметься готовність і здатність механізованих військових частин і підрозділів виконувати завдання за призначенням.
"Особовому складу, зокрема військовозобов'язаним, призваним із запасу, належить виконати весь комплекс заходів із підготовки озброєння, військової та спеціальної техніки до застосування, вийти в призначені райони", - заявили у Міноборони Білорусі.
Зазначається, що основні практичні дії відбуватимуться під час проведення навчань і тренувань різного масштабу на полігонах і незнайомих ділянках місцевості.
"У рамках перевірки пройде апробація нових способів застосування розвідувальних і ударних безпілотних авіаційних комплексів під час спільного виконання завдань із сухопутними військами та активному використанням засобів радіоелектронної боротьби", - сказано у повідомленні.
Ситуація на кордоні з Білоруссю
Раніше повідомлялось про те, що Білорусь нарощує військову присутність у прикордонні з Україною. Однак, за даними ЦПД, загрози вторгнення регулярних військ Білорусі зі своєї території в Україну немає.
Окрім цього було відомо, що Білорусь проводила військові збори неподалік кордону з Україною. Вони тривали до 31 січня.
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