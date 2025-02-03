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У Білорусі проведуть випробування ударних та розвідувальних дронів

Понеділок 03 лютого 2025 11:02
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У Білорусі проведуть випробування ударних та розвідувальних дронів Ілюстративне фото: у Білорусі проведуть випробування ударних та розвідувальних дронів (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Білорусі пройде перевірка бойової готовності армії. Буде проведено випробування нових способів застосування розвідувальних і ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Білорусі.

У відомстві розповіли, що під час перевірки оцінюватиметься готовність і здатність механізованих військових частин і підрозділів виконувати завдання за призначенням.

"Особовому складу, зокрема військовозобов'язаним, призваним із запасу, належить виконати весь комплекс заходів із підготовки озброєння, військової та спеціальної техніки до застосування, вийти в призначені райони", - заявили у Міноборони Білорусі.

Зазначається, що основні практичні дії відбуватимуться під час проведення навчань і тренувань різного масштабу на полігонах і незнайомих ділянках місцевості.

"У рамках перевірки пройде апробація нових способів застосування розвідувальних і ударних безпілотних авіаційних комплексів під час спільного виконання завдань із сухопутними військами та активному використанням засобів радіоелектронної боротьби", - сказано у повідомленні.

Ситуація на кордоні з Білоруссю

Раніше повідомлялось про те, що Білорусь нарощує військову присутність у прикордонні з Україною. Однак, за даними ЦПД, загрози вторгнення регулярних військ Білорусі зі своєї території в Україну немає.

Окрім цього було відомо, що Білорусь проводила військові збори неподалік кордону з Україною. Вони тривали до 31 січня.

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