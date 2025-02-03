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В Беларуси проведут испытания ударных и разведывательных дронов

Понедельник 03 февраля 2025 11:02
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В Беларуси проведут испытания ударных и разведывательных дронов Иллюстративное фото: в Беларуси проведут испытания ударных и разведывательных дронов (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Беларуси пройдет проверка боевой готовности армии. Будет проведено испытание новых способов применения разведывательных и ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Беларуси.

В ведомстве рассказали, что во время проверки будет оцениваться готовность и способность механизированных воинских частей и подразделений выполнять задачи по назначению.

"Личному составу, в том числе военнообязанным, призванным из запаса, предстоит выполнить весь комплекс мероприятий по подготовке вооружения, военной и специальной техники к применению, выйти в назначенные районы", - заявили в Минобороны Беларуси.

Отмечается, что основные практические действия будут происходить во время проведения учений и тренировок различного масштаба на полигонах и незнакомых участках местности.

"В рамках проверки пройдет апробация новых способов применения разведывательных и ударных беспилотных авиационных комплексов при совместном выполнении задач с сухопутными войсками и активном использовании средств радиоэлектронной борьбы", - сказано в сообщении.

Ситуация на границе с Беларусью

Ранее сообщалось о том, что Беларусь наращивает военное присутствие в приграничье с Украиной. Однако, по данным ЦПД, угрозы вторжения регулярных войск Беларуси со своей территории в Украину нет.

Кроме этого было известно, что Беларусь проводила военные сборы недалеко от границы с Украиной. Они продолжались до 31 января.

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