UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Білорусі проведуть чергову перевірку бойової готовності армії

Фото: у Білорусі проведуть чергову перевірку бойової готовності армії (t.me/modmilby)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Білорусі проведуть комплексну перевірку бойової готовності підрозділів Збройних сил, яких залучають до реагування на кризові ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

Повідомляється, що насамперед перевірятимуть підрозділи Збройних сил Білорусі, які дислокуються у Гродненській, Брестській та Мінській областях. У перевірці братимуть участь підрозділи:

  • ВПС та військ ППО;
  • сил спеціальних операцій;
  • оперативних командувань Сухопутних військ;
  • ракетних військ та артилерії;
  • забезпечення.

Також зазначається, що під час перевірки планують призвати із запасу до тисячі військовозобов'язаних.

Так, 2 травня до відправки військовозобов'язаних на збори приступили військові комісаріати Гродненської області, 3 травня - Брестської та Гомельської областей.

Крім того, однією з особливостей перевірки буде апробація формування загонів народного ополчення та виконання ними навчально-бойових завдань на користь підтримки військового стану. У ході перевірки до виконання завдань із патрулювання повітряного простору Білорусі будуть також залучені екіпажі ВКС Росії.

"Гаюн" також повідомляє, що у 38-й десантно-штурмовій бригаді пройде перевірка мобілізаційної готовності. Туди вже почали прибувати призвані із запасу резервісти.

Також у перевірці вже беруть участь 77-й окремий дивізіон 336-ї реактивної артилерійської бригади (РСЗВ "Полонез") та один із дивізіонів 465-ї ракетної бригади (ТРК "Точка-У"). Підрозділи здійснять марш завдовжки понад 300 км у призначені райони. У ході руху будуть відпрацьовані питання повітряного прикриття техніки на марші у взаємодії із підрозділами БПЛА. Вони будуть проводити розвідку маршрутів висування та авіаційне прикриття протягом усього маршруту.

Нагадаємо, 3 квітня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив провести перевірку бойової готовності ЗС Білорусі.

У грудні 2022 року в Білорусі також оголошували раптову перевірку бойової готовності армії, її завершили за шість днів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь