В Беларуси проведут очередную проверку боевой готовности армии

В Беларуси проведут комплексную проверку боевой готовности подразделений Вооруженных сил, которых привлекают к реагированию на кризисные ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн" .

Сообщается, что в первую очередь проверять будут подразделения Вооруженніх сил Беларуси, которые, дислоцируются в Гродненской, Брестской и Минской областях. В проверке будут участвовать подразделения:

ВВС и войск ПВО;

сил специальных операций;

оперативных командований Сухопутных войск;

ракетных войск и артиллерии;

обеспечения.

Также отмечается, что в ходе проверки планируют призвать из запаса до тысячи военнообязанных.

Так, 2 мая к отправке военнообязанных на сборы приступили военные комиссариаты Гродненской области, 3 мая - Брестской и Гомельской областей.

Кроме того, одной из особенностей проверки будет апробация формирования отрядов народного ополчения и выполнение ими учебно-боевых задач в интересах поддержания военного положения. В ходе проверки к выполнению задач по патрулированию воздушного пространства Беларуси будут также привлечены и экипажи ВКС России.

"Гаюн" также сообщает, что в 38-й десантно-штурмовой бригаде пройдет проверка мобилизационной готовности. Туда уже начали прибывать призванные из запаса резервисты.

Также в проверке уже участвуют 77‑й отдельный дивизион 336‑й реактивной артиллерийской бригады (РСЗО "Полонез") и один из дивизионов 465-й ракетной бригады (ТРК "Точка-У"). Подразделения совершат марш протяженностью более 300 км в назначенные районы. В ходе движения будут отработаны вопросы воздушного прикрытия техники на марше во взаимодействии с подразделениями БПЛА. Они будут проводить разведку маршрутов выдвижения и авиационное прикрытие на протяжении всего маршрута.