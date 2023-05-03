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В Беларуси проведут очередную проверку боевой готовности армии

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Беларусь, Среда 03 мая 2023 17:22
В Беларуси проведут очередную проверку боевой готовности армии Фото: в Беларуси проведут очередную проверку боевой готовности армии (t.me/modmilby)
Автор: Елизавета Драбкина

В Беларуси проведут комплексную проверку боевой готовности подразделений Вооруженных сил, которых привлекают к реагированию на кризисные ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

Сообщается, что в первую очередь проверять будут подразделения Вооруженніх сил Беларуси, которые, дислоцируются в Гродненской, Брестской и Минской областях. В проверке будут участвовать подразделения:

  • ВВС и войск ПВО;
  • сил специальных операций;
  • оперативных командований Сухопутных войск;
  • ракетных войск и артиллерии;
  • обеспечения.

Также отмечается, что в ходе проверки планируют призвать из запаса до тысячи военнообязанных.

Так, 2 мая к отправке военнообязанных на сборы приступили военные комиссариаты Гродненской области, 3 мая - Брестской и Гомельской областей.

Кроме того, одной из особенностей проверки будет апробация формирования отрядов народного ополчения и выполнение ими учебно-боевых задач в интересах поддержания военного положения. В ходе проверки к выполнению задач по патрулированию воздушного пространства Беларуси будут также привлечены и экипажи ВКС России.

"Гаюн" также сообщает, что в 38-й десантно-штурмовой бригаде пройдет проверка мобилизационной готовности. Туда уже начали прибывать призванные из запаса резервисты.

Также в проверке уже участвуют 77‑й отдельный дивизион 336‑й реактивной артиллерийской бригады (РСЗО "Полонез") и один из дивизионов 465-й ракетной бригады (ТРК "Точка-У"). Подразделения совершат марш протяженностью более 300 км в назначенные районы. В ходе движения будут отработаны вопросы воздушного прикрытия техники на марше во взаимодействии с подразделениями БПЛА. Они будут проводить разведку маршрутов выдвижения и авиационное прикрытие на протяжении всего маршрута.

Напомним, 3 апреля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил провести проверку боевой готовности ВС Беларуси.

В декабре 2022 года в Беларуси также объявляли внезапную проверку боевой готовности армии, ее завершили через шесть дней.

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