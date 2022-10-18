У Білорусі проходить прихована мобілізація, - Генштаб

"Під виглядом навчальних зборів тривають заходи прихованої мобілізації до Збройних сил Білорусі. За наявною інформацією, проходять заходи підготовки операторів зенітних ракетних систем та екіпажів танків", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко та російський диктатор Володимир Путін домовилися про розміщення солдатів РФ на території Білорусі в рамках розгортання регіонального угруповання військ.

До Білорусі вже прибули перші ешелони з російськими військовими. Крім того, РФ почала перекидати до країни військові літаки та вертольоти, які складуть авіаційну складову регіонального угруповання військ.

Повідомлялося, що до Білорусі прибудуть близько 9 тисяч російських солдатів у рамках спільного розгортання військ двох країн.

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