Російська авіація у Білорусі може збільшити кількість польотів уночі, - "Гаюн"

У Білорусі оголосили про другий етап спільних з Росією авіаційних навчань. Загалом останніми днями на території Білорусі побільшало російських літаків та вертольотів. Вони зосереджують на аеродромах "Барановичі", "Мачулищі", "Ліда" та "Лунінець".

Крім військової авіації, до Білорусі вчора прилетіли два військово-транспортні літаки з РФ. Наразі невідомо, що було у них на борту. Два російських Ан-12 сіли на аеродромі "Барановичі".

Моніторингова група не виключає, що російська авіація може збільшити кількість польотів у нічний час.

"Найближчими днями варто очікувати на збереження авіаційної активності на такому ж високому рівні (або вище). Не виключаємо, що польоти можуть розпочатися й у нічний час", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора у Білорусі підняли у небо винищувачі МіГ-31К з гіперзвуковими ракетами "Кинджал". У цей в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу.

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