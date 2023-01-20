UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російська авіація у Білорусі може збільшити кількість польотів уночі, - "Гаюн"

Фото: у Білорусі активізувалася російська авіація (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська авіація активізувалася в Білорусі через спільні з РФ навчання. Ймовірно, російські літаки будуть частіше підніматися у небо вночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

У Білорусі оголосили про другий етап спільних з Росією авіаційних навчань. Загалом останніми днями на території Білорусі побільшало російських літаків та вертольотів. Вони зосереджують на аеродромах "Барановичі", "Мачулищі", "Ліда" та "Лунінець".

Крім військової авіації, до Білорусі вчора прилетіли два військово-транспортні літаки з РФ. Наразі невідомо, що було у них на борту. Два російських Ан-12 сіли на аеродромі "Барановичі".

Моніторингова група не виключає, що російська авіація може збільшити кількість польотів у нічний час.

"Найближчими днями варто очікувати на збереження авіаційної активності на такому ж високому рівні (або вище). Не виключаємо, що польоти можуть розпочатися й у нічний час", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора у Білорусі підняли у небо винищувачі МіГ-31К з гіперзвуковими ракетами "Кинджал". У цей в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяБілорусьРосавиация