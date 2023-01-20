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Российская авиация в Беларуси может увеличить количество полетов ночью, - "Гаюн"

Фото: в Беларуси активизировалась российская авиация (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская авиация активизировалась в Беларуси из-за совместных с РФ учений. По всей вероятности, российские самолеты будут чаще подниматься в небо ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

В Беларуси объявили о втором этапе совместных с Россией авиационных учений. В целом в последние дни на территории Беларуси увеличилось количество российских самолетов и вертолетов. Они сосредотачивают на аэродромах "Барановичи", "Мачулищи", "Лида" и "Лунинец".

Кроме военной авиации, в Беларусь вчера прилетели два военно-транспортных самолета из РФ. Пока неизвестно, что было у них на борту. Два российских Ан-12 сели на аэродроме "Барановичи".

Мониторинговая группа не исключает, что российская авиация может увеличить количество полетов в ночное время.

"В ближайшие дни следует ожидать сохранения авиационной активности на таком же высоком уровне (или выше). Не исключаем, что полеты могут начаться и в ночное время", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера в Беларуси подняли в небо истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". В это время в Украине объявили масштабную воздушную тревогу.

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