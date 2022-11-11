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В Беларусь прилетели четыре военно-транспортных самолета России: что известно

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Пятница 11 ноября 2022 17:37
В Беларусь прилетели четыре военно-транспортных самолета России: что известно Фото: в Беларусь прилетели четыре военно-транспортных самолета России (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

В Беларуси приземлились четыре военно-транспортных самолета России. Однако неизвестно, что именно они транспортировали.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

Как отмечает канал, 4 единицы Ил-76 приземлились на аэродром в Мачулищах в промежутке между 15:30 и 16:00 по киевскому времени. Регистрационные номера самолетов:

  • RA-76767;
  • RA-78789;
  • RF-76731;
  • RF-76605.

"Что привезли и привезли ли эти самолеты - пока неизвестно", - добавляет канал.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Генеральном штабе ВСУ обратились к военнослужащим России и Белоруссии.

Также в Генштабе рассказали, где обе вражеские страны могут использовать общие войска для наступления против Украины.

Тем временем генерал США в отставке Бен Ходжес заявил, что участие белорусских войск в войне против Украины маловероятно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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