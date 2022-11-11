В Беларусь прилетели четыре военно-транспортных самолета России: что известно

Фото: в Беларусь прилетели четыре военно-транспортных самолета России (flickr.com)

В Беларуси приземлились четыре военно-транспортных самолета России. Однако неизвестно, что именно они транспортировали.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Беларускі Гаюн".