До Білорусі прибув ешелон військових РФ для участі в навчаннях ОДКБ

Військові Збройних сил Російської Федерації прибули до Білорусі для участі у спільних навчаннях із силами оперативного реагування ОДКБ "Взаємодія-2023".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".
За інформацією "Беларускі Гаюн", учора, 18 серпня, на ст. "Брест-Південний" прибув ешелон із технікою та особовим складом ЗС РФ.
Навчання ОДКБ "Взаємодія-2023" пройдуть в Білорусі з 1 по 6 вересня. У цей самий час у Білорусі проходитимуть навчання:
За даними видання, щонайменше частина із запланованих навчань пройде на полігоні "Брестський", де військові ЗС РФ перебуватимуть щонайменше до 9 вересня.
Довідка
Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ) - це військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.
Нагадаємо, цього року Вірменія відмовилась брати участь у навчаннях "Скеля-2023" в Білорусі під егідою Організації Договору про колективну безпеку.
До того ж Міноборони Вірменії відмовилось проводити навчання ОДКБ на своїй території у 2023 році. Причиною цьому є їх недоцільність.
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