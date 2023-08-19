До Білорусі прибув ешелон військових РФ для участі в навчаннях ОДКБ

За інформацією "Беларускі Гаюн", учора, 18 серпня, на ст. "Брест-Південний" прибув ешелон із технікою та особовим складом ЗС РФ.

Навчання ОДКБ "Взаємодія-2023" пройдуть в Білорусі з 1 по 6 вересня. У цей самий час у Білорусі проходитимуть навчання:

"Пошук-2023" із силами розвідки;

"Ешелон-2023" із силами матеріально-технічного забезпечення військ;

"Бар'єр-2023" зі спільним формуванням РХБЗ і медичного забезпечення;

"Скеля-2023" з підрозділами МНС.

За даними видання, щонайменше частина із запланованих навчань пройде на полігоні "Брестський", де військові ЗС РФ перебуватимуть щонайменше до 9 вересня.

Довідка

Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ) - це військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.

Нагадаємо, цього року Вірменія відмовилась брати участь у навчаннях "Скеля-2023" в Білорусі під егідою Організації Договору про колективну безпеку.

До того ж Міноборони Вірменії відмовилось проводити навчання ОДКБ на своїй території у 2023 році. Причиною цьому є їх недоцільність.

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