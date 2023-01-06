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До Білорусі прибуло три ешелони військової техніки з Росії: що привезли

Фото: до Білорусі прибули три ешелони з російською військовою технікою (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

За один день, 6 січня, до Білорусі надійшло три ешелони військової техніки з Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Беларускі Гаюн.

Як повідомляє @belzhd_live, о 07:30 6 січня на залізничну станцію Полонка, що знаходиться у Барановичському районі Брестської області, прибув ешелон, в якому знаходилися:

  • 30 вагонів-платформ з колісною технікою, серед яких були помічені Урали, КамАЗи, БТРи, бензовози;
  • 4 критих вагони;
  • 2 пасажирських вагони з особовим складом.

Цей ешелон, за свідченнями Беларускі Гаюн, виїхав ще 3 січня о 14:50 з залізничної станції Кантемирівка Воронезької області, яка знаходиться на кордоні з Луганською областю України.

"Слід відзначити, що в місті Богучар Воронезької області дислокуються 262 бази зберігання і ремонту військової техніки (танкової), а також одна окрема танкова бригада (створена в 2015 році). Відстань від Богучара до станції Кантемирівка становить близько 60 км. Можна припустити, що Росія: 1) перекидає частину своїх підрозділів від кордону з Україною в Республіку Білорусь; 2) або ж йдеться про перекидання цих підрозділів ВС РФ на територію Білорусі", - уточнює Беларускі Гаюн.

Крім того, сьогодні вранці на залізничну станцію Слонім у Гродненській області прибув ще один ешелон з технікою ВС РФ, у складі якого були 27 вагонів-платформ з колісною і гусеничною технікою.

Був помічений і третій ешелон, про який Беларускі Гаюн вже писав раніше. За їхніми даними, він прибув у Барановичі. Серед техніки було помічено:

  • 43 КамАЗи та Урали;
  • БАЗ-6306;
  • 5 бензовозів;
  • 2 зенітні установки ЗУ-23-2;
  • польові кухні і бочки для води.

На багатьох вантажівках нанесено розпізнавальний символ Z.

Сьогодні вранці РБК-Україна повідомляло, що до Білорусі прибув черговий ешелон російської військової техніки. Більшість техніки позначено свастикою Z.

Нагадаємо, вчора в Міноборони Білорусі повідомили, що на території країни продовжується нарощування спільного з РФ угруповання регіональних військ. Окрім того, там анонсували авіаційні навчання для підготовки відповідних підрозділів.

Також, за даними моніторингової групи, збройні сили Білорусі одержали нову партію російських бронетранспортерів БТР-82А.

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