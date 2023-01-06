До Білорусі прибуло три ешелони військової техніки з Росії: що привезли

Як повідомляє @belzhd_live, о 07:30 6 січня на залізничну станцію Полонка, що знаходиться у Барановичському районі Брестської області, прибув ешелон, в якому знаходилися:

30 вагонів-платформ з колісною технікою, серед яких були помічені Урали, КамАЗи, БТРи, бензовози;

4 критих вагони;

2 пасажирських вагони з особовим складом.

Цей ешелон, за свідченнями Беларускі Гаюн, виїхав ще 3 січня о 14:50 з залізничної станції Кантемирівка Воронезької області, яка знаходиться на кордоні з Луганською областю України.

"Слід відзначити, що в місті Богучар Воронезької області дислокуються 262 бази зберігання і ремонту військової техніки (танкової), а також одна окрема танкова бригада (створена в 2015 році). Відстань від Богучара до станції Кантемирівка становить близько 60 км. Можна припустити, що Росія: 1) перекидає частину своїх підрозділів від кордону з Україною в Республіку Білорусь; 2) або ж йдеться про перекидання цих підрозділів ВС РФ на територію Білорусі", - уточнює Беларускі Гаюн.

Крім того, сьогодні вранці на залізничну станцію Слонім у Гродненській області прибув ще один ешелон з технікою ВС РФ, у складі якого були 27 вагонів-платформ з колісною і гусеничною технікою.

Був помічений і третій ешелон, про який Беларускі Гаюн вже писав раніше. За їхніми даними, він прибув у Барановичі. Серед техніки було помічено:

43 КамАЗи та Урали;

БАЗ-6306;

5 бензовозів;

2 зенітні установки ЗУ-23-2;

польові кухні і бочки для води.

На багатьох вантажівках нанесено розпізнавальний символ Z.