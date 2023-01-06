В Беларусь прибыли три эшелона военной техники из России: что привезли

Как сообщает @belzhd_live, в 07:30 6 января на железнодорожную станцию Полонка, которая находится в Барановичском районе Брестской области, прибыл эшелон, в котором находились:

30 вагонов-платформ с колесной техникой, среди которых были замечены Уралы, КамАЗы, БТРы, бензовозы;

4 крытых вагона;

2 пассажирских вагона с личным составом.

Этот эшелон, по свидетельству Беларускі Гаюн, выехал еще 3 января в 14:50 с железнодорожной станции Кантемировка Воронежской области, которая находится на границе с Луганской областью Украины.

"Следует отметить, что в городе Богучар Воронежской области дислоцируются 262 базы хранения и ремонта военной техники (танковой), а также одна отдельная танковая бригада (создана в 2015 году). Расстояние от Богучара до станции Кантемировка составляет около 60 км. Можно предположить, что Россия: 1) перебрасывает часть своих подразделений от границы с Украиной в Республику Беларусь; 2) или же речь идет о переброске этих подразделений ВС РФ на территорию Беларуси", - уточняет Беларускі Гаюн.

Кроме того, сегодня утром на железнодорожную станцию Слоним в Гродненской области прибыл еще один эшелон с техникой ВС РФ, в составе которого 27 вагонов-платформ с колесной и гусеничной техникой.

Был замечен и третий эшелон, о котором Беларускі Гаюн уже писал раньше. По их данным, он прибыл в Барановичи. Среди техники были замечены:

43 КамАЗа и Уралы;

БАЗ-6306;

5 бензовозов;

2 зенитные установки ЗУ-23-2;

полевые кухни и бочки для воды.

На многих грузовиках нанесен опознавательный символ Z.