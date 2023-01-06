В Беларусь прибыли три эшелона военной техники из России: что привезли

За один день, 6 января, в Беларусь поступило три эшелона военной техники из Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Беларускі Гаюн.
Как сообщает @belzhd_live, в 07:30 6 января на железнодорожную станцию Полонка, которая находится в Барановичском районе Брестской области, прибыл эшелон, в котором находились:
Этот эшелон, по свидетельству Беларускі Гаюн, выехал еще 3 января в 14:50 с железнодорожной станции Кантемировка Воронежской области, которая находится на границе с Луганской областью Украины.
"Следует отметить, что в городе Богучар Воронежской области дислоцируются 262 базы хранения и ремонта военной техники (танковой), а также одна отдельная танковая бригада (создана в 2015 году). Расстояние от Богучара до станции Кантемировка составляет около 60 км. Можно предположить, что Россия: 1) перебрасывает часть своих подразделений от границы с Украиной в Республику Беларусь; 2) или же речь идет о переброске этих подразделений ВС РФ на территорию Беларуси", - уточняет Беларускі Гаюн.
Кроме того, сегодня утром на железнодорожную станцию Слоним в Гродненской области прибыл еще один эшелон с техникой ВС РФ, в составе которого 27 вагонов-платформ с колесной и гусеничной техникой.
Был замечен и третий эшелон, о котором Беларускі Гаюн уже писал раньше. По их данным, он прибыл в Барановичи. Среди техники были замечены:
На многих грузовиках нанесен опознавательный символ Z.
Сегодня утром РБК-Украина сообщало, что в Беларусь прибыл очередной эшелон российской военной техники. Большинство техники обозначено свастикой Z.
Напомним, вчера в Минобороны Беларуси сообщили, что на территории страны продолжается наращивание совместной с РФ группировки региональных войск. Кроме того, там анонсировали авиационные учения для подготовки соответствующих подразделений.
По данным мониторинговой группы, вооруженные силы Беларуси получили новую партию российских бронетранспортеров БТР-82А.
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