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До Білорусі прибуло 500-700 “вагнерівців”: в ГУР розповіли про їх задачі

Фото: 500-700 бойовиків "Вагнера" прибуло в Білорусь (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Станом на 17 липня до Білорусі прибуло від 500 до 700 бійців приватної військової компанії "Вагнер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Головного управління розвідки МО України Андрія Юсова під час телемарафону.

За його словами, частина "вагнерівців" буде інструкторами для білоруських та російських військових, інші ж будуть задіяні в тому, щоб "нервувати" Польщу та інші країни-члени ЄС та НАТО.

Однак для України безпосередньої загрози бойовики не становлять, як мінімум, тому що вони заходять на територію РБ роззброєними.

"Але це значна кількість людей з бойовим досвідом. Ми моніторимо ситуацію і це не змінює безпекову ситуацію", - заявив Юсов.

"Вагнер" в Білорусі

ПІсля невдалого бунту ватажка "Вагнера" Євгенія Пригожина, частина бойовиків підписала контракти з МО РФ, а інших відправили до Білорусі разом з самим Пригожиним.

Після декілька разів повідомлялось про візити Пригожина до Білорусі, а 14 липня в мережі з'явилась інформація, що він ночував в наметовому містечку на території РБ.

Пізніше з'явились супутникові знімки, які показують початок переміщення "вагнерівців" в табори в Білорусі.

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