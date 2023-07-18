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В Беларусь прибыло 500-700 "вагнеровцев": в ГУР рассказали об их задачах

Фото: 500-700 боевиков "Вагнера" прибыло в Беларусь (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

По состоянию на 17 июля в Белоруссию прибыло от 500 до 700 бойцов частной военной компании "Вагнер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Главного управления разведки МО Украины Андрея Юсова во время телемарафона.

По его словам, часть "вагнеровцев" будет инструкторами для белорусских и российских военных, а остальные будут задействованы в том, чтобы "нервировать" Польшу и другие страны-члены ЕС и НАТО.

Однако для Украины непосредственной угрозы боевики не представляют как минимум потому, что они заходят на территорию РБ разоруженными.

"Но это значительное количество людей с боевым опытом. Мы мониторим ситуацию и это не меняет ситуацию безопасности", - заявил Юсов.

"Вагнер" в Беларуси

После неудачного бунта предводителя "Вагнера" Евгения Пригожина часть боевиков подписала контракты с МО РФ, а остальных отправили в Беларусь вместе с самим Пригожиным.

После нескольких раз сообщалось о визитах Пригожина в Беларусь, а 14 июля в сети появилась информация, что он ночевал в палаточном городке на территории РБ.

Позже появились спутниковые снимки, показывающие начало перемещения "вагнеровцев" в лагеря в Беларуси.

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