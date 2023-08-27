До Білорусі прибули військові з Киргизстану і Таджикистану: в чому причина
До Білорусі прибули військовослужбовці з Киргизстану і Таджикистану. Братимуть участь в навчаннях ОДКБ "Бойове братерство-2023".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал моніторингової групи "Білорускі Гаюн".
Навчання триватимуть з 1 до 6 вересня.
"Зазначимо, що військовий контингент цих країн прилетів до Білорусі на борту Іл-76МД ВКС РФ (RA-78850), який приземлився на аеродромі "Барановичі" о 13:30", - додає моніторингова група.
Роль Білорусі у війні РФ проти України
На початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація вдерлась на територію України у тому ж числі й з Білорусі. Ворог захопив частину Київської, Чернігівської та Сумської областей, втім вже навесні наші воїни деокупували ці території.
Зокрема протягом усього періоду повномасштабної війни країна-терорист використовувала територію Білорусі для завдання ударів по Україні.
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