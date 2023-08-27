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В Беларусь прибыли военные из Кыргызстана и Таджикистана: в чем причина

Воскресенье 27 августа 2023 15:12
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В Беларусь прибыли военные из Кыргызстана и Таджикистана: в чем причина Фото: В Беларусь прибыли военные из Кыргызстана и Таджикистана: в чем причина (t.me/Hajun_BY)
Автор: Сергей Пышкин

В Беларусь прибыли военнослужащие из Кыргызстана и Таджикистана. Будут участвовать в учениях ОДКБ "Боевое братство-2023".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мониторинговой группы "Белорусский Гаюн".

Учения продлятся с 1 по 6 сентября.

"Отметим, что военный контингент этих стран прилетел в Беларусь на борту Ил-76МД ВКС РФ (RA-78850), который приземлился на аэродроме "Барановичи" в 13:30", - добавляет мониторинговая группа.

Роль Беларуси в войне РФ против Украины

В начале полномасштабного вторжения Российская Федерация вторглась на территорию Украины в том же числе и из Беларуси. Враг захватил часть Киевской, Черниговской и Сумской областей, впрочем уже весной наши воины деоккупировали эти территории.

В частности в течение всего периода полномасштабной войны страна-террорист использовала территорию Беларуси для нанесения ударов по Украине.

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