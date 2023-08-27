В Беларусь прибыли военные из Кыргызстана и Таджикистана: в чем причина
В Беларусь прибыли военнослужащие из Кыргызстана и Таджикистана. Будут участвовать в учениях ОДКБ "Боевое братство-2023".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мониторинговой группы "Белорусский Гаюн".
Учения продлятся с 1 по 6 сентября.
"Отметим, что военный контингент этих стран прилетел в Беларусь на борту Ил-76МД ВКС РФ (RA-78850), который приземлился на аэродроме "Барановичи" в 13:30", - добавляет мониторинговая группа.
Роль Беларуси в войне РФ против Украины
В начале полномасштабного вторжения Российская Федерация вторглась на территорию Украины в том же числе и из Беларуси. Враг захватил часть Киевской, Черниговской и Сумской областей, впрочем уже весной наши воины деоккупировали эти территории.
В частности в течение всего периода полномасштабной войны страна-террорист использовала территорию Беларуси для нанесения ударов по Украине.
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