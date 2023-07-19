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До Білорусі прибула шоста колона “вагнерівців”: скільки всього бойовиків в країні

Фото: до Білорусі прибула ще одна колона "Вагнера" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

До Білорусі прибула вже шоста колона з бійцями ПВК "Вагнер", загалом повідомляється, що на території РБ перебуває вже щонайменше 2000 бойовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Беларускі Гаюн.

За даними Гаюн, шоста колона є поки що останньою, що прибула на територію РБ і налічує близько 100-120 машин. В ній рухаються пікапи та "Урали" з тентами, їх супроводжує ДАЇ. Станом на 00:00 колона проїхала Осиповичі.

"Загалом на території Білорусі знаходиться щонайменше 2000 "вагнерівців", - повідомили в Гаюн.

Також зазначається, що на момент прибуття колони в Білорусі знаходився літак засновника "Вагнера" Євгена Пригожина, але на момент публікації він вже покинув країну.

"Вагнер" в Білорусі

Після невдалого бунту Пригожина його самого та частину його бойовиків відправили до Білорусі. 15 липня стало відомо, що перша колона "Вагнера" прибула до наметового табору в РБ, а пізніше цю інформацію підтвердили українські прикордонники.

В ГУР повідомляли, що найманці ймовірно будуть виконувати інструкторські функції, а також служитимуть як елемент залякування сусідніх країн НАТО.

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ВагнерівціПВК ВагнераЄвген ПригожинБілорусь