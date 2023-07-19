До Білорусі прибула шоста колона “вагнерівців”: скільки всього бойовиків в країні

До Білорусі прибула вже шоста колона з бійцями ПВК "Вагнер", загалом повідомляється, що на території РБ перебуває вже щонайменше 2000 бойовиків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Беларускі Гаюн.
За даними Гаюн, шоста колона є поки що останньою, що прибула на територію РБ і налічує близько 100-120 машин. В ній рухаються пікапи та "Урали" з тентами, їх супроводжує ДАЇ. Станом на 00:00 колона проїхала Осиповичі.
"Загалом на території Білорусі знаходиться щонайменше 2000 "вагнерівців", - повідомили в Гаюн.
Також зазначається, що на момент прибуття колони в Білорусі знаходився літак засновника "Вагнера" Євгена Пригожина, але на момент публікації він вже покинув країну.
Після невдалого бунту Пригожина його самого та частину його бойовиків відправили до Білорусі. 15 липня стало відомо, що перша колона "Вагнера" прибула до наметового табору в РБ, а пізніше цю інформацію підтвердили українські прикордонники.
В ГУР повідомляли, що найманці ймовірно будуть виконувати інструкторські функції, а також служитимуть як елемент залякування сусідніх країн НАТО.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.