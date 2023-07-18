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До Білорусі прибула ще одна колона з "вагнерівцями", - Гаюн

Фото: до Білорусі прибула ще одна колона ПВК "Вагнера" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

До Білорусі прибула ще одна колона бойовиків ПВК "Вагнера". За попередніми даними, йдеться про понад 100 одиниць техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

За даними аналітиків, зранку у вівторок, 18 липня, у Білорусі помітили четверту колону "вагнерівців", а після обіду прибула і п'ята колона.

"За нашими даними, у ній від 90 до 100+ одиниць техніки, вона більша, ніж попередня, помічена сьогодні вранці. Колона рухається маршрутом від кордону з РФ (КПП Дубовичка) по трасі Р43 і далі М5 в напрямку Осиповичів", - йдеться у повідомленні.

У колоні більшість авто з номерами так званої "ЛНР", менше машин з "ДНР" та Росії. Також є авто взагалі без номерних знаків. На кожній автівці у колоні приклеєно аркуш з номерацією.

Серед техніки, на якій пересувають "вагнерівці": пікапи, кілька пасажирських автобусів, "буханки", фури, легкові авто ("Лади" та KIA), кілька бензовозів та "Урали" з причепами. Колона рухається у супроводі ДАІ Білорусі.

Фото: до Білорусі прибула ще одна колона ПВК "Вагнера" (t.me/Hajun_BY)

Що цьому передувало

Нагадаємо, після невдалого бунту ватажка "вагнерівців" Євгенія Пригожина частина його бойовиків повинна була переміститися до Білорусі. Сам Пригожин теж повинен був виїхати до Білорусі.

Так, 15 липня стало відомо, що перша велика колона "вагнерівців" прибула до наметового табору в Білорусі. Цю інформацію підтвердили українські прикордонники.

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ПВК ВагнераВагнерівціБілорусь