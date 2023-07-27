В Беларусь прибыла еще одна колонна "вагнеровцев" с бронеавтомобилями, - "Гаюн"
В Беларусь прибыла уже 12-ая колонна наемников ЧВК "Вагнер". В ее составе минимум 50 единиц автомобильной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".
Колонна с техникой зашла в Беларусь через пункт пропуска Понятовка (РФ) - Звенчатка (Беларусь), и в данный момент движется по трассе Р122 к Чаусам (Могилевская область) в сопровождении ГАИ Беларуси.
Сообщается, что в колонне минимум 50 единиц автомобильной техники:
- 5 бронеавтомобилей "Щука" ("Чекан"),
- 3 бензовоза,
- автобус,
- 17 фур,
- минимум 3 трала (перевозят экскаватор, бензовоз и бронеавтомобиль "Щука" ("Чекан"),
- 6 КамАЗов (тент),
- 2 "буханки" (санитарный автомобиль),
- пикапы и легковые авто.
При это отмечается, что это как минимум вторая колонна ЧВК "Вагнер", которая зашла в Беларусь с бронеавтомобилями.
"Вагнеровцы" в Беларуси
После неудачного мятежа лидера ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина часть наемников было решено отправить в Беларусь.
Сейчас там находится более 3,5 тысяч "вагнеровцев". 20 июля стало известно, что белорусские спецназовцы и наемники проведут совместные учения.
При этом Польша ожидает на определенные провокации со стороны России, поэтому передислоцировала военных с западной части страны на восток.
ЦНС сообщал, что подразделения ЧВК "Вагнера" ищут в Беларуси людей, готовых воевать против Литвы и Польши.
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