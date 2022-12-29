У Білорусі помічено групу іранських інструкторів, - ЦНС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Крім того, як повідомляє місцеве підпілля, російські військові перебрали на себе повний контроль за авіаційними базами та аеродромами у білоруських Барановичах і Ліді і продовжують використовувати їх для запуску ракет і дронів по території України.

За даними Центру, групу іранців, серед яких є офіцери Корпусу вартових Ісламської революції, було помічено у селі Микуличі Гомельської області. За інформацією білоруських партизанів, саме вони координують запуски дронів-"шахедів" по об’єктах інфраструктури Київської та інших північних і західних областей України.

Нагадаємо, що раніше завдяки інформації від українського підпілля у тимчасово окупованій Херсонській області вдалося дізнатися про роботу іранських спеціалістів у цьому регіоні.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що білоруські ЗМІ стверджують нібито у Білорусі впала українська ракета комплексу С-300 у проміжку з 10:00 до 11:00. При цьому у Білорусі вже придумали "пояснення" падінню ракети під Брестом.

Раніше ми писали, що 28 грудня ввечері росіяни розпочали чергову масовану атаку на Україну за допомогою іранських дронів-камікадзе. При цьому ми розповідали, що росіяни під час масованих атак запускають три хвилі дронів: першу хвилю окупанти запускають для виявлення засобів ППО, друга хвиля - щоб вдарити по системах ППО, а третя хвиля, як правило, спрямовується на об'єкти критичної та енергетичної інфраструктури.

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